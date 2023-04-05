Дочь Пригожина о похудении после родов: «Одно решение — хирургия»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12

Дочь Пригожина Даная: с животом одно решение — хирургия

Дочь Пригожина о похудении после родов: «Одно решение — хирургия»

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

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Девушка впервые стала мамой летом прошлого года.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная опубликовала фото своей фигуры после родов и обсудила с поклонниками восстановление. Молодая мама призналась подписчикам, что пока ей так и не удалось сбросить вес. Но дело вовсе не в лени.

По словам Данаи Пригожиной, после беременности она столкнулась с диастазом — это нередкое явление у женщин. Заключается в расхождении внутренних краев мышц живота.

«К сожалению, пока ничего не скинула. Хоть и ем уже один раз в день. С животом одно решение — хирургия. Диастаз ничем не уберешь», — пооткровенничала девушка с фанатами.

Даная ПригожинаДаная Пригожина рассказала, как продвигается ее восстановление после родов. Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Дочь знаменитого российского продюсера и бизнесмена вышла замуж весной 2022 года. Малыша родила в августе.

Даная выбрала в спутники жизни полицейского Евгения Агирова. Она говорила, что с ним ощутила себя в безопасности после абьюзивных отношений. Рожала в обычной московской больнице. Рядом был супруг — он настоял на своем присутствии во время кесарева сечения. Операцию Данае посоветовали врачи из-за ее проблем с сердцем.

Ранее, писал 5-tv.ru, Даная рассказала о бойфренде из прошлого, который ее избивал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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