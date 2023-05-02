«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

Коллектив просуществовал более полувека.

Группа Aerosmith спустя 52 годя существования анонсировала прощальный тур под названием «Peace Out». Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальной сети.

«После 50 лет, десяти мировых турне и выступлений перед более чем 100 миллионами поклонников, пришло время сделать последний рывок!» — процитировало заявление группы Газета.ру.

Гастроли группы начнутся 2 сентября текущего года в Филадельфии, а завершатся 26 января 2024 года в Монреале. При этом о своем родном городе — Бостоне — коллектив тоже не забыл. Там они выступят в канун Нового года, а 19 января споет в Нью-Йорке.

В гастрольном туре примет участие специальный гость — американская рок-группа The Black Crowes, она призвана отпраздновать новаторские хиты Aerosmith, записанные за пять десятилетий. Вместе с тем барабанщик коллектива Aerosmith Джоуи Крамер не примет участие туре. Сообщается, что музыкант сосредоточит свое внимание на семье и здоровье. Вместо него будет играть барабанщик Джон Дуглас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Филипп Киркоров приставал к фронтмену группы Aerosmith Стиву Тайлеру в Лос-Анджелесе.