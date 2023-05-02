США могут оказаться не в состоянии обслуживать госдолг уже к 1 июня

Министерство финансов США уже к началу лета может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг по причине достижения его лимита. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям.

«Согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — написала она.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.

После этого президента США Джо Байдена обвинили в бездействии в сложившейся ситуации. Так, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что правительство страны во главе с американским лидером ничего не делают для недопущения дефолта.

«Президент Байден отказывается выполнять свою работу, угрожая подвести нашу нацию к первому в ее истории дефолту. А часики тикают», — отметил Маккарти. Его заявление опубликовано на сайте пресс-службы спикера.

До этого гендиректор инвестиционной компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев заявил, что в США ожидается дальнейшее падение американских региональных банков вслед за крахом First Republic Bank (FRB). Он указал, что из-за оттока депозитов региональные банки в США остаются под большим давлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экономическая нестабильность в мире вызвала подорожание золота и криптовалюты.