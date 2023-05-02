На Киркорова во время концерта набросилась поклонница

Филипп Киркоров на своем юбилейном концерте подвергся буквально нападению. Неизвестная девушка набросилась на поп-короля и стала обнимать его, пишет «Экспресс газета».

Сообщается, что переполненная эмоциями девушка подбежала к артисту, когда тот находился в зале и принимал цветы от поклонников. Подойдя сзади, она обняла знаменитость. Киркоров опешил от такого действия, но охранники артиста быстро отреагировали и отвели девушку от звезды. Сама поклонница поп-короля объяснила свой поступок чрезмерной любовью к артисту.

В начале апреля после концерта в Красноярске Киркоров спустился в зал, чтобы пообщаться с фанатами. Когда он проходил мимо рядов, к нему подбежала поклонница. Она тут же схватила певца за руку и начала с ним кружится в танце. Киркоров не растерялся. Держа одной рукой охапку цветов, другой сначала обнял женщину, а после схватил ее за грудь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили Филиппу Киркорову на 56-летие.