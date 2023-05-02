Четыре человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом
По предварительной версии, причиной смертельной аварии стал разрыв колеса у фуры.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Массовая авария со смертельным исходом произошла накануне под Нижним Новгородом. На федеральной трассе М-7 Волга столкнулись три фуры, «Газель» и легковушка. Погибли четыре человека, еще двое — получили тяжелые травмы.
По предварительной версии, причиной ДТП стал разрыв колеса прицепа большегруза. Фура выехала на встречку и врезалась в легковой автомобиль. После этого с ними столкнулись еще два трейлера, а водитель «Газели» вылетел с дороги.
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