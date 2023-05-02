Четыре человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Массовая авария со смертельным исходом произошла накануне под Нижним Новгородом. На федеральной трассе М-7 Волга столкнулись три фуры, «Газель» и легковушка. Погибли четыре человека, еще двое — получили тяжелые травмы.

По предварительной версии, причиной ДТП стал разрыв колеса прицепа большегруза. Фура выехала на встречку и врезалась в легковой автомобиль. После этого с ними столкнулись еще два трейлера, а водитель «Газели» вылетел с дороги.