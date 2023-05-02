Машины всмятку: жуткое ДТП произошло под Владимиром

Крупное ДТП произошло во Владимирской области. В Суздальском районе дорогу не поделили два встречных автомобиля. Обе машины после столкновения буквально искорежило.

В страшной аварии все остались живы. Но шесть человек сильно пострадали. Двое из них — несовершеннолетние. Для оказания помощи на место прибыли несколько машин «скорой».