Машины всмятку: жуткое ДТП произошло под Владимиром
В результате аварии пострадали шестеро человек.
Фото, видео: RICCARDO ANTIMIANI / ТАСС; 5-tv.ru
Крупное ДТП произошло во Владимирской области. В Суздальском районе дорогу не поделили два встречных автомобиля. Обе машины после столкновения буквально искорежило.
В страшной аварии все остались живы. Но шесть человек сильно пострадали. Двое из них — несовершеннолетние. Для оказания помощи на место прибыли несколько машин «скорой».
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