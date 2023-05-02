«Всему свое время»: актриса Суркова призналась в неготовности к материнству

Знаменитость понимает — воспитать достойного человека стоит больших трудов.

Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова призналась, что к 33-м годам она пока так и не созрела для того, чтобы стать родителем. И роль матери в сериале не изменила ее позицию.

«Лично я, Ксюша Суркова, пока никак не отношусь к материнству. Конечно, я иногда наблюдаю за детьми, вижу, столько труда стоит за их воспитанием. Но готова ли я тратить время на это? Не знаю, всему свое время», — заявила знаменитость в интервью Teleprogramma.pro.

Она также отметила, что несмотря на тяжелый труд родителей в вопросе воспитания, она не понимает тех, кто стремится сделать из своего чада знаменитость, приводя на съемочную площадку. Ведь не все дети хотят, желают и готовы к такой профессии. При этом ее саму мама также привела в детстве на съемочную площадку.

Также вместе с неготовностью становиться мамой Суркова призналась, что ее сердце сейчас занято. Она призналась, что отношения с мужчиной у нее развиваются не по стандартной схеме, что придает азарт, любопытство. Однако и одиночество она не считает чем-то плохим, когда человек чем-то увлечен.

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