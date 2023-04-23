«Красавчик у мамы»: Лиза Арзамасова показала подросшего сына в домашней обстановке
Лиза Арзамасова выложила видео с сыном в домашней обстановке
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru
Реакция подписчиков на видео популярной актрисы не заставила себя ждать.
Лиза Арзамасова показала в своих социальных сетях подросшего сына Леву. Звезда сериала «Папины дочки» предстала перед аудиторией в домашнем. Актриса была одета в футболку и свободные штаны. На видео жена фигуриста Авербуха с нежностью общается со своим сыном. Мальчик Лева по просьбе мамы послал в камеру воздушный поцелуй.
«Самая непарадная и милая часть жизни», — отметила актриса в описание под видео.
Реакция подписчиков Лизы не заставила себя долго ждать. Поклонники комментировали видео теплыми словами.
«Радость, нежность и любовь»;
«Невероятно красивый мальчик растет»;
«Какой же он Лапушка!» — пишут фанаты актрисы.
«Какой малыш прехорошенький!» — прокомментировала жена народного артиста России и дизайнер Марина Газманова.
Ранее 5-tv.ru показал на видео, как Лиза Арзамасова прогуливается по Москве с сыном.
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