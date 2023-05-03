Проделки Гарри и отказ звезд от выступления: скандалы, омрачившие коронацию Карла III

Только одна сумма, выделенная на праздник, выводит британцев из себя.

Совсем скоро состоится важная церемония для новоиспеченного короля Великобритании Карла III. Уже 6 мая он официально примет титул и новое именование. В честь знаменательного события готовится большое мероприятие со знаменитостями и членами королевской семьи. Несмотря на торжественность и значимость коронации, поклонники не верят в успешность церемонии. Причина — слишком много интриг и сплетен вокруг Букингемского дворца. Какие скандалы могут испортить мероприятие?

Проблемы с Гарри и Меган

Самый очевидный вопрос, посетят ли коронацию принц Гарри с супругой Меган Маркл. Как сообщает издание Page Six, пару могут не позвать на церемонию, особенно после скандальных мемуаров, в которых герцог Сассекский раскрыл всю подноготную родни.

Потом появилась информация, что супруги согласны посетить мероприятие, но если им позволят присутствовать на балконе Букингемского дворца. В этой просьбе им было отказано, поскольку они больше не являются членами королевской семьи. После этого снова заговорили о том, что герцог и герцогиня Сассекские не появятся на коронации.

Ситуация прояснилась только 24 апреля. Появилось официальное заявление от Букингемского дворца — Гарри посетит мероприятие. Правда, Меган не будет рядом с мужем, она останется с детьми.

Другие члены семьи

Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские вовсе не единственные родственники, кто отдалился от семьи. Например, у короля Карл III есть брат Эндрю, которого обвинили в сексуальных домогательствах. По этой причине его даже отстранили от обязательств члена королевской семьи. Но монарха это, видимо, не смутило, он все равно включил брата в список гостей.

При этом экс-супруги Эндрю Сары Фергюссон не будет на празднике. По официальным причинам — она не является работающим членом королевской семьи. Правда, ее дочерей Евгении и Беатрисы это не коснулось, они приглашены на мероприятие.

Странный выбор гостей возмутил некоторых британцев. Аналитики предполагают, что будущий король хочет угодить сразу всем, поэтому пригласил старых знакомых. Получится ли усидеть на двух стульях?

Отказ знаменитостей

Коронация монарха является не только официальным событием, но и веселым праздником, поэтому после нее всегда следует пышный концерт. Карл III настоял на выступлениях Эда Ширана, Адель и Элтона Джона. Правда, у артистов оказались другие планы — они отказались от появления на мероприятии. В том числе пренебрегли приглашением и солистки группы Spice Girls, сославшись на плотный график.

По мнению публициста Саймона Джона, в последнее время вокруг королевской семьи скопилось много неприятных слухов. Знаменитости боятся появляться на коронации из-за вероятного хейта со стороны ненавистников Букингемского дворца. Никто не хочет лишаться внимания публики.

Денежные потери

Известно, что серьезные мероприятия несут за собой не менее серьезные траты — как моральные, так и финансовые. Еще в 1953 году, когда на трон восходила Елизавета II, событие обошлось казне примерно в 50 миллионов долларов. В те времена для поствоенной Англии подобная сумма считалась моветоном. Много британцев возмутились этому, посчитав такие траты нецелесообразными.

Коронация Карла III обойдется казне в 100 миллионов фунтов (примерно 124 миллиона долларов). Сейчас в Великобритании наблюдается экономический кризис, поэтому, вероятно, потеря подобной суммы негативно отразиться на бюджете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие роковые перемены принесет Великобритании коронация Карла III в затмение.