В Одессе в годовщину трагедии никого не подпускают к Дому профсоюзов

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Со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов прошло девять лет

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru

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Девять лет назад украинские националисты заживо сожгли десятки человек.

Траурную дату сегодня вспоминают в Одессе. Девять лет назад в местном Доме профсоюзов десятки человек сгорели заживо.

После стычки со сторонниками евромайдана, жители города были вынуждены укрыться в административном здании. Воспользовавшись ситуацией, радикалы, среди которых были представители запрещенного в России «Правого сектора»*, заблокировали людей и подожгли убежище. Только по официальным данном, в этой бойне погибли 48 человек.

Сейчас место трагедии оцеплено, силовики представителей прессы и горожан к зданию не подпускают.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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