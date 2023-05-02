В Одессе в годовщину трагедии никого не подпускают к Дому профсоюзов
Со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов прошло девять лет
Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru
Девять лет назад украинские националисты заживо сожгли десятки человек.
Траурную дату сегодня вспоминают в Одессе. Девять лет назад в местном Доме профсоюзов десятки человек сгорели заживо.
После стычки со сторонниками евромайдана, жители города были вынуждены укрыться в административном здании. Воспользовавшись ситуацией, радикалы, среди которых были представители запрещенного в России «Правого сектора»*, заблокировали людей и подожгли убежище. Только по официальным данном, в этой бойне погибли 48 человек.
Сейчас место трагедии оцеплено, силовики представителей прессы и горожан к зданию не подпускают.
* — экстремистская организация, запрещена в РФ.
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