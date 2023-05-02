В Одессе в годовщину трагедии никого не подпускают к Дому профсоюзов

Девять лет назад украинские националисты заживо сожгли десятки человек.

Траурную дату сегодня вспоминают в Одессе. Девять лет назад в местном Доме профсоюзов десятки человек сгорели заживо.

После стычки со сторонниками евромайдана, жители города были вынуждены укрыться в административном здании. Воспользовавшись ситуацией, радикалы, среди которых были представители запрещенного в России «Правого сектора»*, заблокировали людей и подожгли убежище. Только по официальным данном, в этой бойне погибли 48 человек.

Сейчас место трагедии оцеплено, силовики представителей прессы и горожан к зданию не подпускают.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.