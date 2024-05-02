Выпороли ремнем: Лера Кудрявцева поделилась жестокой историей из детства

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 62 0

Кудрявцева рассказала, как ее в детстве выпороли ремнем за вранье про двойку

Выпороли ремнем: Лера Кудрявцева поделилась жестокой историей из детства

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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После своего горького опыта знаменитость не переносит ложь.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, насколько строгое воспитание было у нее в семье, а также поделилась историей о возмутительном поведении ее дочери Маши. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети звезды.

Кудрявцева вместе с пятилетней дочерью отдыхает в Турции. Во время обеда Маша отлучилась в номер, прикрывая свое действие тем, что забыла там что-то, но внешний вид вернувшей девочки крайне удивил актрису. Было видно, что она по-тихому отведала сладостей, но еще больше расстроило Кудрявцеву, что дочь на прямой вопрос ничего не ответила.

«Приходит, а вокруг рта размазан шоколад. Маша моську тяпкой, мол, все в порядке, ничего не знаю», — рассказала Кудрявцева.

Ложь дочери напомнила телеведущей историю из ее детства, когда будущая звезда обманула отца. Вместо того, чтобы признаться в двойке, она решила скрыть этот факт — в итоге ее выпороли резиновым ремнем.

«Я наврала про двойку. Просто выдернула лист из дневника и сказала, что понятия не имею, куда он делся», — созналась в своей давней лжи телеведущая.

Именно после этого она стала ненавидеть ложь, а в подобные моменты с дочерью она порой тоже задумывается о ремне. Стоит упомянуть, что Кудрявцева воспитывает дочь, которая появилась на свет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В январе 2024 Кудрявцева заявила, что ушла от него.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Леры Кудрявцевой со своими фанатами — все дело было в фотографии наследницы.

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