Украинский агент получил 11 лет колонии за слив данных о войсках России

Он собирал информацию в Запорожской области.

Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который шпионил и передавал данные о войсках России в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) областного главка ФСБ РФ.

Осужденный собирал сведения о местах дислокации и направлениях передвижения российской армии в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Делал он это по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Отбывать свое наказание гражданин Украины будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для ГУР Украины. Он осознавал, что разведка киевского режима может использовать полученную информацию против России. Возбуждено уголовное дело.