Тоннели и мосты: более трех триллионов рублей заложили на расширение БАМа и Транссиба

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

На расширение БАМа и Транссиба выделили более трех триллионов рублей

Тоннели и мосты: более трех триллионов рублей заложили на расширение БАМа и Транссиба

Фото: © РИА Новости / Хамзин

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Работы по модернизации магистралей должны завершиться до 2035 года.

Правительство России утвердило третий план по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей до 2035 года. Об этом на совещании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3,7 триллиона рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в рамках модернизации будут построены дополнительные пути, разъезды, тоннели и мосты, в том числе — через реку Амур. Все это создаст новые возможности для развития промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке и, следовательно, новые рабочие места, а также повысит качество жизни людей в регионах.

Кстати, модернизация коснется не только железных дорог, но и всей инфраструктуры БАМа — городов и поселков. Речь о строительстве школ, больниц, детских садов.

К слову, на прошлой неделе одному из самых грандиозных проектов — началу строительства БАМа — исполнилось 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как модернизация БАМа изменит страну.

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