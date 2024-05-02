Какие планы на киевский режим у его западных «партнеров»?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса собрать 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, такое предложение генсек НАТО направил всем руководителям стран-участников блока. При этом речь идет о долгосрочной перспективе — такую сумму Столтенберг хочет собрать за ближайшие пять лет.

«Это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени», — подчеркнул Сийярто в эфире телеканала М1.

Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт, как и прежде, не намерен принимать участие в поддержке киевского режима, которую организует Североатлантический альянс. Венгрия считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерского народа», а, значит, не собирается вступать в какие-либо сторонние конфликты.

«Мы будем бороться за то, чтобы Венгрия могла оставаться в стороне от этого безумия, от сбора этих 100 миллиардов долларов и перекачки их из Европы. <…> Это безумие здесь, в Европе, должно быть остановлено», — сказал дипломат.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генсек НАТО Столтенберг заявил о пошатнувшемся доверии Украины к союзникам.