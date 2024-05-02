Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева

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Председатель Совфеда считает, что он необходим сразу после окончания СВО.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Чтобы расследовать преступления нацистского киевского режима, и в частности трагедию в Одессе, необходим большой трибунал. Провести его нужно по окончании специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По итогам суда все идеологи нацизма на Украине, а также международные институты, которые умалчивают о жутких преступлениях, должны понести справедливое и заслуженное наказание.

«Сегодня, спустя десять лет после трагедии, уже не только нам — всем должно быть очевидно, что для уничтожения укрепившейся в Киеве фашистско-бандеровской идеологии требуются усилия извне. Потому что, не сдерживаемая никем и ничем, она несет слишком серьезную угрозу. На помощь Запада здесь рассчитывать бесполезно. Они сразу цинично дали понять, что не заметят Одесскую Хатынь», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, кому нужна была трагедия в Доме Профсоюзов в Одессе.

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