Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева

Чтобы расследовать преступления нацистского киевского режима, и в частности трагедию в Одессе, необходим большой трибунал. Провести его нужно по окончании специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По итогам суда все идеологи нацизма на Украине, а также международные институты, которые умалчивают о жутких преступлениях, должны понести справедливое и заслуженное наказание.

«Сегодня, спустя десять лет после трагедии, уже не только нам — всем должно быть очевидно, что для уничтожения укрепившейся в Киеве фашистско-бандеровской идеологии требуются усилия извне. Потому что, не сдерживаемая никем и ничем, она несет слишком серьезную угрозу. На помощь Запада здесь рассчитывать бесполезно. Они сразу цинично дали понять, что не заметят Одесскую Хатынь», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, кому нужна была трагедия в Доме Профсоюзов в Одессе.