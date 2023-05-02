Задушил и поджег квартиру: романтический вечер в Воронеже пошел не по плану

Молодые люди увлекались эротическим удушением. Что случилось с парой в порыве страсти?

В Воронеже парень случайно задушил свою несовершеннолетнюю подругу во время секса, а затем поджег квартиру с ее телом и скрылся с места преступления. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Труп студентки 2005 года рождения обнаружил сосед покойной. Очевидец отметил, что на теле девушки не было видимых следов насильственной смерти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летнеий молодой человек. Он объяснил, что неоднократно заглядывал в гости к подруге для занятия сексом. Влюбленные увлекались скарфингом — удушением во время интимной близости. К сожалению, последний контакт пары закончился трагедией. Молодой человек переусердствовал и лишил свою партнершу возможности дышать вовсе.

Он добавил, что после содеянного сильно испугался и решил сымитировать пожар — прихватил собой несколько личных вещей пострадавшей, поджег диван и покинул квартиру, закрыв за собой дверь.

При осмотре места происшествия в комнате были обнаружены постельные принадлежности со следами поджога. Труп девушки был отправлен на судмедэкспертизу. По факту смерти студентки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также было возбуждено дело о краже, совершенной со значительным ущербом — в результате осмотра в квартире девушки отсутствовали мобильный телефон и ноутбук. Районным судом Левобережного района молодому человеку избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на два года.

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