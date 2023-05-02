«У сына праздник»: Вячеслава Зайцева не могут похоронить уже несколько дней

Тело модельера все это время лежит в морге.

Единственный сын Вячеслава Зайцева отказывается забирать тело из морга. Об этом в интервью KP.RU заявил бывший директор Дома моды Николай Головин. По его словам, наследник Зайцева ждал смерти отца.

«У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого», — рассказал Головин.

Мужчина добавил, что сейчас едет в мэрию, чтобы договориться с властями касательно организации погребения. Он подчеркнул, что все окружение Зайцева просто зарабатывало на нем деньги.

«Слава последние три года жил в аду. Никто не знает, я не говорил об этом, но сейчас могу. Я даже в правоохранительные органы обращался, чтобы его защитить», — отметил Головин.

По его словам, Вячеславу приходилось самостоятельно справляться с тяжелой болезнью. Ни внучка, ни сын не отвечали на его звонки. Единственный, кто заботился о модельере — помощник по имени Олег. Он вызвал скорую, когда модельеру стало плохо.

Сын модельера отказывается общаться с прессой. У него был конфликт с отцом из-за давнего случая. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Егору. Однако тот не смог справиться с бизнесом.

Ставки растут: стало известно еще об одной квартире Зайцева в центре Москвы

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дизайнер и основатель модного дома YANINA Юлия Янина рассказала, каким она запомнила знаменитость. Для нее Зайцев — это первопроходец в мире российской моды.