«У сына праздник»: Вячеслава Зайцева не могут похоронить уже несколько дней

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Алексей Панков
Алексей Панков 9 162

Сын Вячеслава Зайцева не хочет забирать тело отца из морга

«У сына праздник»: Вячеслава Зайцева не могут похоронить уже несколько дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Тело модельера все это время лежит в морге.

Единственный сын Вячеслава Зайцева отказывается забирать тело из морга. Об этом в интервью KP.RU заявил бывший директор Дома моды Николай Головин. По его словам, наследник Зайцева ждал смерти отца.

«У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого», — рассказал Головин.

Мужчина добавил, что сейчас едет в мэрию, чтобы договориться с властями касательно организации погребения. Он подчеркнул, что все окружение Зайцева просто зарабатывало на нем деньги.

«Слава последние три года жил в аду. Никто не знает, я не говорил об этом, но сейчас могу. Я даже в правоохранительные органы обращался, чтобы его защитить», — отметил Головин.

По его словам, Вячеславу приходилось самостоятельно справляться с тяжелой болезнью. Ни внучка, ни сын не отвечали на его звонки. Единственный, кто заботился о модельере — помощник по имени Олег. Он вызвал скорую, когда модельеру стало плохо.

Сын модельера отказывается общаться с прессой. У него был конфликт с отцом из-за давнего случая. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Егору. Однако тот не смог справиться с бизнесом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что дизайнер и основатель модного дома YANINA Юлия Янина рассказала, каким она запомнила знаменитость. Для нее Зайцев — это первопроходец в мире российской моды.

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