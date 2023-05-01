Ставки растут: стало известно еще об одной квартире Зайцева в центре Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 6 406

Зайцев владел квартирой на Арбате, о которой не было ранее известно

Ставки растут: стало известно еще об одной квартире Зайцева в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
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Оказалось, что не только квартира в Париже, усадьба и Дом моды могут достаться единственному бросившему кутюрье сыну.

Стало известно, что во владении покойного модельера Вячеслава Зайцева находилась еще одна квартира в элитном районе Москвы. Ранее журналисты не знали, что «русский Диор» приобрел жилплощадь на Арбате. Эксклюзивные данные о недвижимости дизайнера сообщил источник 5-tv.ru.

Наследство модельера оказалось куда больше, чем показывали первые оценки. Ранее было известно, что Вячеслав Михайлович владел загородным домом в Каблуково, до деталей продуманным самим модельером, квартирой во Франции и многоэтажным зданием на Проспекте Мира — знаменитым Домом моды Вячеслава Зайцева.

Вся российская и парижская недвижимость может перейти единственному сыну Зайцева Егору, который отрекся от отца без объяснения причин и, несмотря на попытки отца наладить связь, никогда не шел на примирение.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-директор Дома моды Зайцева раскрыл судьбу его наследства.

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