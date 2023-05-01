«Ждал его звонка»: родной сын Зайцева так и не сказал ему «прости»

Друг Зайцева Вадим Хусаинов рассказал, что Вячеслав Михайлович делал все возможное, чтобы наладить отношения с отпрыском.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет от желудочно-кишечного кровотечения. У модельера есть единственный сын Егор. В свое время знаменитый кутюрье назначил наследника руководителем Дома моды. Между 63-летним сыном Егором и Зайцевым были натянутые отношения и примирения, к сожалению, так и не случилось, сообщает МК.

Их конфликт длился несколько лет. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Егору. Но тот не смог сохранить успешный бизнес отца. Накопились долги. Знаменитое здание Дома моды на проспекте Мира едва не ушло с молотка.

Как рассказывает друг Зайцева Вадим Хусаинов, отец делал все возможное, чтобы наладить отношения с сыном. Но Егор категорически не шел на контакт, даже не отвечал на звонки.

«Он ему так и не позвонил. Вячеслав Михайлович очень переживал из-за этого. Он не понимал, почему Егор отвернулся, ведь он все для него делал. Ждал его звонка в свой юбилей. Но все тщетно. Егор не позвонил ни на юбилей, ни после. Он так и не сказал ему: „Прости“», — сообщил Хусаинов.

Помимо этого, в доме модельера стали появляться подозрительные личности — якобы с благими намерениями, которые пытались помочь знаменитости. Они же продавали билеты на сомнительные мероприятия с участием Вячеслава Михайловича.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало известно еще об одной квартире Зайцева в центре Москвы.