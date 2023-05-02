«Прославил наших женщин»: дизайнер Янина назвала Зайцева первопроходцем в мире российской моды

Модельер ушел из жизни в минувшее воскресенье в возрасте 85 лет.

Новость о смерти модельера Вячеслава Зайцева повергла в шок его многочисленных поклонников и коллег. Дизайнер и основатель модного дома YANINA Юлия Янина в комментарии для 5-tv.ru рассказала, каким она запомнила знаменитость. Для нее Зайцев — это первопроходец в мире российской моды.

«Вячеслав Зайцев — первопроходец. Он был для всех нас, дизайнеров последующей волны, как ледокол, который прокладывал дорогу нашей моде. Именно его узнал мир как первого вестника того, что в России есть мода. Дизайнер и модельер, который сумел сконцентрировать идею русского искусства и творчества: фольклора, наследия, традиций, техник — в первую очередь вышивки, — идей и фантастических находок в национальном костюме. Он смог сделать русский образ модным. Зайцев подал русский стиль не лубочно, а на уровне высокого искусства: декор, головные уборы, многослойные юбки», — отметила Янина.

Дизайнер отметила, что Зайцев работал, стараясь порадовать представительниц прекрасного пола.

«Ушла эпоха, великий человек, очень много сделавший для страны, прославивший наших женщин, стиль, традиции, культуру, наследие», — добавила она.

Янина также вспомнила, как впервые встретилась с Зайцевым. Это случилось в Саратове. Там девушка жила до переезда в Москву. Модельер однажды приехал туда с показом. Такое событие она пропустить не могла и поехала на вокзал, чтобы его встретить.

«Он вышел из поезда… С точно такими же огромными плечами! А за ним — его модели в таком же стиле. Это было весело. Он ведь был еще и очень эмоциональным», — рассказала она.

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Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие костюмы Вячеслава Зайцева.