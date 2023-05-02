«Прославил наших женщин»: дизайнер Янина назвала Зайцева первопроходцем в мире российской моды
Дизайнер Янина назвала Зайцева первопроходцем в мире российской моды
Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов
Модельер ушел из жизни в минувшее воскресенье в возрасте 85 лет.
Новость о смерти модельера Вячеслава Зайцева повергла в шок его многочисленных поклонников и коллег. Дизайнер и основатель модного дома YANINA Юлия Янина в комментарии для 5-tv.ru рассказала, каким она запомнила знаменитость. Для нее Зайцев — это первопроходец в мире российской моды.
«Вячеслав Зайцев — первопроходец. Он был для всех нас, дизайнеров последующей волны, как ледокол, который прокладывал дорогу нашей моде. Именно его узнал мир как первого вестника того, что в России есть мода. Дизайнер и модельер, который сумел сконцентрировать идею русского искусства и творчества: фольклора, наследия, традиций, техник — в первую очередь вышивки, — идей и фантастических находок в национальном костюме. Он смог сделать русский образ модным. Зайцев подал русский стиль не лубочно, а на уровне высокого искусства: декор, головные уборы, многослойные юбки», — отметила Янина.
Дизайнер отметила, что Зайцев работал, стараясь порадовать представительниц прекрасного пола.
«Ушла эпоха, великий человек, очень много сделавший для страны, прославивший наших женщин, стиль, традиции, культуру, наследие», — добавила она.
Янина также вспомнила, как впервые встретилась с Зайцевым. Это случилось в Саратове. Там девушка жила до переезда в Москву. Модельер однажды приехал туда с показом. Такое событие она пропустить не могла и поехала на вокзал, чтобы его встретить.
«Он вышел из поезда… С точно такими же огромными плечами! А за ним — его модели в таком же стиле. Это было весело. Он ведь был еще и очень эмоциональным», — рассказала она.
«Ждал его звонка»: родной сын Зайцева так и не сказал ему «прости»
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие костюмы Вячеслава Зайцева.
- 2 мая
- «Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева
- 2 мая
- Жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с Вячеславом Зайцевым
- 2 мая
- Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня
- 2 мая
- Хаос в гармонии: Никас Сафронов поделился воспоминаниями об Юдашкине
- 2 мая
- «Уходит эпоха»: Юлия Янина о смертях Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина
- 2 мая
- Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева
- 1 мая
- «За ночь сшил костюм»: Сафронов вспомнил, как Зайцев одел Мика Джаггера
- 1 мая
- «Ждал его звонка»: родной сын Зайцева так и не сказал ему «прости»
- 1 мая
- Ставки растут: стало известно еще об одной квартире Зайцева в центре Москвы
- 1 мая
- Наследство Славы Зайцева: чем владел известный модельер на момент смерти
Читайте также
53%
-0.55 87.66
-0.71
Нашли ошибку?