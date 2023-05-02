Модельер Котегова о смерти Юдашкина: «Путь был очень трудный»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 378

Модельер Котегова сообщила об очень трудном пути Юдашкина и уникальности его работ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

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Великий модельер отличался своей доброжелательностью и чувствительностью.

Талантливый дизайнер Валентин Юдашкин продолжал творческую деятельность, несмотря на продолжительную болезнь. Об этом сообщила модельер Татьяна Котегова, знакомая с легендарным деятелем искусств. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, каким при жизни был ее великий коллега по цеху.

«Уходит эпоха <…> Путь Юдашкина был очень трудный. Он шел к своей вершине много лет и коллекции вы были уникальные. Он показывал свои коллекции в Париже, Париж ему рукоплескал. И даже когда он уже был будучи больным, то все равно дом продолжал работать, коллекции были представлены на модные шоу», — заявила Котегова.

По ее словам, Юдашкин был потрясающим человеком. Модельер часто виделась с ним на мероприятиях, он производил впечатление чувствительной и очень теплой личности. Люди восхищались Юдашкиным, он располагал своей доброжелательностью.

«Для России — это большая потеря. Потому что мода — это часть культуры <…> Огромнейший пласт культуры России», — сказала Котегова.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно сегодня. Модельеру было 59 лет. В последние годы он боролся с продолжительной болезнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смерти Юдашкина.

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