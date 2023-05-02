Сергея Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 147

Актер умер от остановки сердца в результате инсульта. Ему было 68 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сергея Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Известный актер театра и кино скончался 29 апреля. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места захоронения Колесникова.

Могила всенародного любимца оказалась усыпана цветами. Траурная церемония прошла в закрытом режиме. Проститься с Сергеем Колесниковым пришли его родные и близкие. Ранее сын актера Иван Колесников сообщал, что церемонии прощания во МХАТе имени Чехова не будет.

Актера похоронили рядом с известной российской актрисой театра и кино Светланой Брагарник. Она умерла 25 февраля 2023 года в возрасте 78 лет.

О смерти 68-летнего Сергея Колесникова стало известно утром 29 апреля. У телеведущего остановилось сердце в результате инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как театр, в котором работал Колесников, переживает смерть артиста.

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