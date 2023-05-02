В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Польши

В здание ведомства польский дипломат проследовал без комментариев для прессы. Что стало поводом для вызова политика?

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в здание МИД РФ на фоне ситуации с захватом школы при российском посольстве в Варшаве.

Корреспондент «Известий» сообщил, что польский дипломат находился в здании порядка 20 минут, затем покинул его, не дав комментариев журналистам. Из-за ситуации с захватом российской школы политику выразили решительный протест.

«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично — он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу», — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве также отметили, что данный шаг Варшавы лишен норм морали, нравственности и права и направлен на разрушение отношений двух стран. Польше также напомнили об уничтожении советсвого мемориального наследия и актах вандализма, а также о фактах фальсификации истории Второй мировой войны.

Кроме того, российская сторона указала на то, что Варшава охотно предлагает свою территорию в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет наемников на Украину и занимает агрессивную враждебную позицию в отношении РФ.

«Упомянутые шаги Варшавы, безусловно, не останутся без нашей должной реакции, которая не заставит себя долго ждать. Вряд ли приходится рассчитывать на проявления разума польских властей, но исходим из того, что наши ответные меры все же заставят их задуматься о долгосрочных последствиях своей политики», — добавили в МИД РФ.

Процедура изъятия российского учебного заведения силовыми методами стартовала 29 апреля. Польские власти прибыли к зданию в сопровождении сотрудников правоохранительных органов и начали его захват после отказа впустить их внутрь. Власти Польши добавили, что работники школы могут покинуть здание вместе с оборудованием в течении семи дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Москва жестко ответит на захват российской школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше заявили о готовности требовать репарации с России.