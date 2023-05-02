Последнее появление Валентина Юдашкина за месяц до смерти сняли на видео

Кадры последнего появления Валентина Юдашкина на публике появились в распоряжении 5-tv.ru. За месяц до смерти великий дизайнер побывал на юбилее близкого друга, народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Большое праздничное мероприятие проходило 31 марта.

На кадрах программы Пятого канала «Светская хроника» Юдашкин вместе с женой Мариной беседовал с журналистами. Супруги выглядели элегантно в черных костюмах. Кутюрье лучезарно улыбался в камеру, но к машине его вели под руку. Несмотря на болезнь, модельер всегда выглядел безупречно и старался ничем не выдавать свое состояние.

Валентин Юдашкин не дожил до 60-летнего юбилея всего пять месяцев. Последние семь лет дизайнер боролся с онкологией. Из-за рака правой почки по всему организму дизайнера распространились метастазы, затронувшие также головной мозг. Лучевая терапия не помогала.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с показа последней коллекции Валентина Юдашкина.