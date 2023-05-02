Опубликованы кадры с показа последней коллекции Валентина Юдашкина

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Рита Миронова
Рита Миронова 5 487

Жемчужиной Московской недели моды в 2022 году стала коллекция известного кутюрье, который соединил высокую моду с повседневной.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Московская неделя моды; 5-tv.ru

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Опубликованы кадры с последней коллекции модельера Валентина Юдашкина. Дизайнерскую одежду представили во время Московского показа мод в июне 2022 года. Показ проходил под открытым небом на мосту в парке «Зарядье».

В процессе создания коллекции Юдашкин вдохновился итальянским ювелирным искусством. В одежде кутюрье отдал предпочтение сочетанию черного и белого с золотым: пальто с драгоценными камнями, золотые жакеты, балаклавы и ошейники с вышивкой ручной работы.

Дизайнер Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причиной внезапной смерти кутюрье стал рак правой почки. Онкология привела к распространению метастаз по всему организму. За последние годы Юдашкин очень сильно похудел.

Модельер является заслуженным деятелем искусств и народным художником России. Под его руководством создан именной дом моды, а коллекции знаменитого кутюрье показывали не только в Москве, но также в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как модельер Валентин Юдашкин прославил российскую моду за пределами страны.

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