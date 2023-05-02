«Ковид непредсказуемый»: Романиди назвала причину смерти вдовы поэта Дербенева

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 540

Певица Романиди назвала причиной смерти вдовы поэта Дербенева последствия коронавируса

«Ковид непредсказуемый»: Романиди назвала причину смерти вдовы поэта Дербенева

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Исполнительница рассказала, что знаменитости стали реже навещать женщину после смерти поэта.

Вера Деребнева, вдова поэта Леонида Дербенева умерла на 89-м году жизни. Певица Мила Романиди тесно общалась с их семьей.

Вдова поэта недавно заболела коронавирусом и оказалась в больнице. Мила Романиди рассказала изданию MK, что врачи смогли стабилизировать состояние женщины и она даже выходила из палаты. Но потом ей резко стало плохо. Веру Дербеневу в поместили в реанимацию. Через час женщина скончалась.

«Ковид непредсказуемый. Плюс, конечно, у нее возраст. Вера Ивановна в последнее время неважно себя чувствовала. Но мы все были уверены, что она еще поживет», — рассказала певица.

Мила Романиди отметила, что после смерти мужа Веру Дербенева знаменитости стали навещать значительно реже. Но рядом с ней всегда была ее внучка Лиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вдова поэта Леонида Дербенева скончалась в Москве.

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