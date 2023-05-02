Умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 012

ИА REGNUM: актер из сериала «Моя прекрасная няня» Бескоровайный скончался в Москве

Умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный

Фото: Кадр из сериала «Час Волкова» 2007 г.

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По факту смерти артиста полиция проводит проверку.

Актер Михаил Бескоровайный, известный участием в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Кухня», скончался на 66 году жизни в Москве. Трагическую новость сообщило ИА REGNUM.

Источник агентства уточнил, что артист скончался в ночь на 1 мая в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное. Причиной смерти, предположительно, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Полиция проводит проверку случившегося.

Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. В его фильмографии более 50 киноролей. Актер сыграл в таких известных сериалах и фильмах, как «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня» и «День радио».

Также Бескоровайный известен как актер дубляжа. Его голосом говорят герои русскоязычных версий фильмов «Матрица», «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», «Хоббит», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Джон Уик 2». Всего актер озвучил более 100 фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве вечером 1 мая обнаружили мертвым спортивного журналиста Андрея Малосолова.

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