Журналист Андрей Малосолов был найден мертвым в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 279

Смерть представителя СМИ констатировали вечером 1 мая.

Журналист Андрей Малосолов был найден мертвым в Москве

Фото: Telegram / Малосолов

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Спортивного журналиста Андрея Малосолова обнаружили мертвым вечером в понедельник, 1 мая, по улице Татьяны Макаровой в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По некоторым данным, смерть была констатирована в 21:18. При этом, что стало причиной трагического события, неизвестно. Также пока нет информации о месте и дате прощания с известным журналистом.

Андрею Малосолову было 50 лет. Его знают как главу пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), занимавшего эту должность с 2005 по 2010 год, а также как одного из создателей Всероссийского объединения болельщиков.

Стоит отметить, что сам Андрей Малосолов проявлял симпатию к московскому футбольному клубу ЦСКА и болел за него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцент кафедры общей математики МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кулешов был найден мертвым на 2-й Фрунзенской улице в Москве.

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