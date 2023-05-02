Журналист Андрей Малосолов был найден мертвым в Москве

Спортивного журналиста Андрея Малосолова обнаружили мертвым вечером в понедельник, 1 мая, по улице Татьяны Макаровой в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По некоторым данным, смерть была констатирована в 21:18. При этом, что стало причиной трагического события, неизвестно. Также пока нет информации о месте и дате прощания с известным журналистом.

Андрею Малосолову было 50 лет. Его знают как главу пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), занимавшего эту должность с 2005 по 2010 год, а также как одного из создателей Всероссийского объединения болельщиков.

Стоит отметить, что сам Андрей Малосолов проявлял симпатию к московскому футбольному клубу ЦСКА и болел за него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцент кафедры общей математики МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кулешов был найден мертвым на 2-й Фрунзенской улице в Москве.