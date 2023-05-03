🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 мая, растущая Луна в знаке Весы приостановит энтузиазм многих представителей знаков зодиака. В этот день следует обратить внимание на себя, свои мысли. Новые дела стоит отложить на другой день, а пока лучше завершить уже начатые и составить план действий на будущее.

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♈ Овны

Овны, именно сегодня вы можете ощутить чувство дежавю. Вселенная вас будет вновь и вновь возвращать к тому, что вы уже когда-то проходили или испытывали. И не просто так! А для того, чтобы привлечь ваше внимание к тому, чему нужно стремиться, что правильно. Звезды советуют прислушиваться к посылаемым знакам. Возможно, они будут не столь заметны, но очень важны. К примеру, ваш телефон может зазвонить именно в тот момент, когда вы, возможно, внутри себя спросите, а правы ли вы в чем-либо?

Космический совет: даже если вы не ощущаете безопасность, Вселенная все равно вас оберегает. Помните об этом!

♉ Тельцы

Тельцы, именно сегодня вам стоит провести день в размеренном ритме. Беготня, суета, дела, заботы — это все потом! Сейчас сконцентрируйтесь на себе, своих мыслях и желаниях. Расслабьтесь, насладитесь временем. Вероятней всего, сегодня вам может присниться сон, в котором будет послано важное сообщение.

Космический совет: сегодняшний день посвятите себе, своим желаниям и мыслям.

♊ Близнецы

Близнецы, не время для хандры, уныния и одиночества. Поверьте, Вселенная слышит вас и посылает волны любви, тепла и приятные сюрпризы. Главное, увидеть в окружающей суете эти маленькие звоночки. И помните, только вы сможете осветить себе дорогу, сделать так, чтобы не погаснуть.

Космический совет: уныние, хандра и чувство одиночества легко можно перекрыть чем-то действительно приятным.

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♋ Раки

Раки, перестаньте ругать себя за то, что желали, но оно так и не произошло. Сегодня самое время составить план для достижения целей. Вселенная уверена, вы достойны желаемого, а мир нуждается именно в вас. Поэтому наберитесь терпения, подумайте о будущем, а дальше начните действовать. Желаемое или возможности для него незаметно для вас придут к вам. Просто сейчас немного и продолжайте делать то, что делали.

Космический совет: прекратите ругать себя за несбывшееся. Всему свое время!

♌ Львы

Львы, перестаньте навязывать себе мысли о том, что надо сделать что-то определенное. Поверьте, ваш смех, порой странное чувство юмора и внешность делают вас уникальными и особенными. Вселенная уверена, окружающие восхищаются умению, несмотря ни на что, уверенно двигаться вперед, брать на себя ответственность за все. Но все же сегодня попробуйте вернуться к роли новичка и попытайтесь будто заново что-то пережить.

Космический совет: поверьте, действительно ваше мимо не пройдет. А не ваше никогда в вашей жизни не окажется.

♍ Девы

Девы, сегодня звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу. Именно он подскажет вам, что все происходящее в жизни — не случайно, а чего не произошло, так и должно было быть. Кроме того, не забывайте об окружающих. Присмотритесь к тем, кто в трудный период жизни остался с вами, поддержал. Все это позволит понять — на самом деле вы свободны, и все уж не так плохо.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу и поймите, все происходящее — не случайно.

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♎ Весы

Весы, несмотря на вашу переменчивость, вы все же очень стойкий знак зодиака. И это уникальный дар, изюминка. Поэтому сегодня Вселенная буквально кричит — сосредоточьтесь на себе, своем здоровье. И речь даже не о том, чтобы начать правильно питаться, но и о мыслях к себе, чувствах. Ваша задача сегодня — создать внутренний баланс. Для этого все у вас есть!

Космический совет: проявите сегодня стойкость и постарайтесь усовершенствовать себя.

♏ Скорпионы

Скорпионы, именно сегодня вы можете с уверенностью сказать — вы там, где хотели находиться, к чему стремились. Теперь Вселенная будет, будто обратно отправлять вам всю любовь, которую вы отдали за эти годы, превращая все это в новый путь. Расслабьтесь и получайте удовольствие в этот волшебный период жизни, стойте твердо на своем и не забывайте о награде. И помните, вы любимы больше, чем вы можете это себе представить.

Космический совет: вы там, куда давно стремились и о чем желали. Но впереди вас ожидает еще большая награда.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня вы как никогда можете ощутить рассеянность и несобранность. Однако все это не спроста. Это ваш ангел-хранитель пытается защитить вас от бед. Но помните, такое состояние продлится недолго. Вскоре вы почувствуете, что интуиция вновь просыпается. Она подскажет дальнейший путь, даст ответы на многие вопросы. Но все же полностью ощутить свободу вы не сможете. Поэтому стоит заранее подумать, в каком направлении следует двигаться дальше.

Космический совет: рассеянность и несобранность ненадолго в вашей жизни.

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♑ Козероги

Козероги, доверьтесь сегодня интуиции и внутреннему голосу. Ведь настало время серьезных перемен. Но помните, направления, сделанные в прошлом в той или иной ситуации, могут не помочь сейчас. Поэтому смена вектора движения — это не плохо. Просто отнеситесь с уважением к происходящему и не грызите себя за это.

Космический совет: доверьтесь интуиции и не мучайте себя угрызениями совести, если придется двигаться не так, как в прошлом.

♒ Водолеи

Водолеи, поймите, человек двигается двумя путями. Либо боится и опасается чего-то плохого и, соответственно, всеми способами старается защитить себя от падения. Либо поддается течению, но всей душой и телом верит в лучшее и хорошее. Большинство идет по первому пути, но сегодня вы попробуйте следовать по второму. Ведь если вы оглянитесь назад, то поймете — проделанная работа от всего сердца, всегда приводила вас к результату. Поэтому доверьтесь интуиции и смело идите вперед, несмотря на какой-либо страх.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу и ничего не бойтесь.

♊ Рыбы

Возможно, сегодня вы ощутите, будто вас не понимают, не слышат и не стремятся к этому. Да, это неприятно, но поверьте, именно такой путь и опыт приведет вас к желаемому. Только так вы можете дальше развиваться и узнать что-то новое об окружающих вас людях. Не стоит бояться такого пути. Вселенная знает — вы двигаетесь так, как нужно.

Космический совет: примите ситуацию, какой она есть. Ведь только таким путем вы достигнете желаемого.

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