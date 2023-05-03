Суд отменил приговор по делу об избиении Павла Прилучного

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отменила приговор бизнесмену Владимиру Семенову за избиение актера Павла Прилучного, произошедшее несколько лет назад. Дело отправили на рассмотрение в тот же суд, но в ином составе, пишет KP.RU.

Инцидент произошел 22 ноября 2020 года. Прилучный, оказавшись в Калининграде, после работы решил посетить ночной клуб. Владельцем заведения был Семенов. По словам актера, мужчина пригласил его на второй этаж, где якобы стал без повода наносить удары. Заявление актер написал через несколько дней уже будучи в столичной больнице, куда он был госпитализирован с множественными травмами.

В тот год суд признал Семенова виновным. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком один год и пять месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Но это не устроило ни обвиняемого, ни Прилучного. Актер, вероятно, рассчитывал на более серьезное наказание.

Апелляционное представление на приговор подал государственный обвинитель, а апелляционные жалобы — представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких еще скандалах был замешан Павел Прилучный.