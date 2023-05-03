В Петербурге появится новая российская прививка для собак

Несмотря на уход производителей западных вакцин, инъекции для животных в России остаются, просто теперь они наши, отечественные. А уже в июне появится первая из новых прививок для собак. В Петербурге поставить ее своему питомцу можно будет бесплатно. Корреспондент «Известий» Елена Хмура узнала, что для этого потребуется.