В Петербурге появится новая российская прививка для собак
В России переходят на отечественные препараты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru
Несмотря на уход производителей западных вакцин, инъекции для животных в России остаются, просто теперь они наши, отечественные. А уже в июне появится первая из новых прививок для собак. В Петербурге поставить ее своему питомцу можно будет бесплатно. Корреспондент «Известий» Елена Хмура узнала, что для этого потребуется.
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