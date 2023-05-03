После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Площадь возгорания составила около 300 метров.

После пожара в бытовках в Балашихе возбудили уголовное дело

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В подмосковной Балашихе накануне поздно вечером произошел крупный пожар — огонь охватил множество бытовок. На данный момент известно, что есть трое погибших, которые не смогли выбраться из строений. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

Огонь уже ликвидирован. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

Сейчас специалисты проверяют, соблюдались ли на площадке требования пожарной безопасности. Одна из возможных причин трагедии — короткое замыкание в одной из комнат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки ВСУ.

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