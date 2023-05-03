Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала подросших дочерей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 361

Знаменитость часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала подросших дочерей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем в сериале «Великолепный век», показала, как выглядят ее подросшие дочки. Снимками она поделилась в своем личном блоге.

Девочки Лара и Лили счастливо выглядят на фото, обнимают маму и свои мягкие игрушки. Подписчики артистки тут же отреагировали на новую публикацию и оставили миллион восторженных комментариев.

«Девочки уже такие большие! Как быстро растут чужие дети», «Прелесть, да и только», «Хюррем и ее дочки-султанши», «Не хватает только сынишки-шехзаде», — написали фанаты.

Фото: Instagram* / meryemuzerlimeryem

Девочка Лара родилась у Мерьем Узерли в 2014 году от турецкого бизнесмена Джана Атеша. В 2021 году Узерли стала мамой во второй раз, родив дочь Лили, но уже от американского бизнесмена, имя которого хранится в строжайшей тайне. Однако и с ним знаменитость уже рассталась.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса показала, как выглядела в 16 лет.

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