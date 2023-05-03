Новые войны и засуха: что ждет Европу из-за нехватки воды

Многим странам просто необходимы сильные дожди. Но как быть, если их нет?

Настоящая засуха грозит в ближайшее время Европе. Более того, с этим будет связана огромная конкуренция за доступ к водным ресурсам. Об этом сообщает издание Politico.

По мнению журналистов, водный конфликт уже спровоцировал столкновения во Франции — там несколько деревень не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. В Италии уровень самой большой реки такой же низкий, как и в июне 2022 года.

Во многих европейских странах решение о том, кто будет владеть водой и получать к ней доступ — уже явно политическая проблема.

В статье с помощью спутниковых данных наглядно показано, что Европа страдает от засухи еще с 2018 года. Этот факт подтверждает исследование Tu Graz.

«Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле», — говорится в сообщении.

Как справиться с такой серьезной проблемой? Журналисты утверждают, что Европе понадобится, как минимум, лет десять, но только с обильными дождями.

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