«Каждая улица — это укрепрайон»: ВС РФ необходимо выбить ВСУ из Марьинки в поля

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Алексей Панков
Алексей Панков 435

Лейтенант НМ ДНР в отставке Матюшин заявил о необходимости выбить ВСУ из Марьинки

«Каждая улица — это укрепрайон»: ВС РФ необходимо выбить ВСУ из Марьинки в поля

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Уничтожить украинских боевиков вне города будет гораздо проще.

Российская армия сможет прорвать оборону ВСУ в Марьинке, когда вытеснит противника из городской застройки в степь. Таким заявлением в интервью URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

Военный отметил, что населенный пункт ВСУ заняли еще в 2014-м. На следующий год прошел неудачный штурм. Однако союзным войскам удалось занять практически половину города. Тогда, по словам Матюшина, противник не был достаточно обучен и укреплен.

«Когда начался штурм 9 марта 2022 года, противник уже довольно сильно укрепился. Везде — узел обороны, каждая улица — это укрепрайон. Сейчас мы заняли центральную улицу — проспект Дружбы, северо-восточную часть города и активно продвигаемся по улице Полиграфической и Каштановой», — отметил эксперт.

Он отметил, что ВС РФ необходимо вытолкнуть противника сначала в северо-западную часть города, а уже оттуда в поля. Там их будет легко уничтожить, так как союзные войска контролируют все высоты.

Матюшин подчеркнул, что «Марьинка — это город, который непосредственно примыкает к Донецку». До тех пор, пока у врага есть возможность перебрасывать подкрепления, они будут держаться за каждый дом и за каждую развалину.

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Тема:
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