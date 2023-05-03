Минобороны: ВКС России уничтожили сосредоточение резервов ВСУ у Авдеевки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 158

В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия поразила расчет противника на марьинском направлении.

Минобороны: ВКС России уничтожили сосредоточение резервов ВСУ у Авдеевки

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Воздушно-космические силы РФ ликвидировали резервы боевиков киевского режима в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на начальника пресс-центра войскового объединения Вадима Астафьева.

В материале отмечается, что авиацией «Южной» группировки войск был уничтожен пункт сосредоточения резервов украинских нацистов. Боеприпасы принадлежали 110 отдельной мехбригаде ВСУ.

Астафьев добавил, что российская артиллерия в процессе ведения контрбатарейной борьбы нанесла ущерб тяжелой технике противника на марьинском направлении. Вооруженными силами РФ была уничтожена 120-миллиметровая гаубица Д-30, стоящая на вооружении ВСУ. Кроме того, был поражен артиллерийский расчет противника.

Авдеевка остается под контролем украинской стороны. ВСУ используют город для расположения своих позиций, с помощью которых они ведут обстрелы в ДНР. Украинские командиры сообщали, что российская армия использует под Авдеевкой опыт Артемовска, окружая его и отрезая от снабжения. По словам экс-командира роты одного из подразделений ВСУ, город на 50% взят в кольцо.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили большой отряд пехоты ВСУ в зоне СВО.

Тема:
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