Минобороны: ВКС России уничтожили сосредоточение резервов ВСУ у Авдеевки
В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия поразила расчет противника на марьинском направлении.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Воздушно-космические силы РФ ликвидировали резервы боевиков киевского режима в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на начальника пресс-центра войскового объединения Вадима Астафьева.
В материале отмечается, что авиацией «Южной» группировки войск был уничтожен пункт сосредоточения резервов украинских нацистов. Боеприпасы принадлежали 110 отдельной мехбригаде ВСУ.
Астафьев добавил, что российская артиллерия в процессе ведения контрбатарейной борьбы нанесла ущерб тяжелой технике противника на марьинском направлении. Вооруженными силами РФ была уничтожена 120-миллиметровая гаубица Д-30, стоящая на вооружении ВСУ. Кроме того, был поражен артиллерийский расчет противника.
Авдеевка остается под контролем украинской стороны. ВСУ используют город для расположения своих позиций, с помощью которых они ведут обстрелы в ДНР. Украинские командиры сообщали, что российская армия использует под Авдеевкой опыт Артемовска, окружая его и отрезая от снабжения. По словам экс-командира роты одного из подразделений ВСУ, город на 50% взят в кольцо.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили большой отряд пехоты ВСУ в зоне СВО.
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