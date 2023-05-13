«Он был сумасшедшим»: в Москве прошел вечер памяти Александра Шевченко

Песни музыканта исполняют такие звезды эстрады как Ирина Аллегрова, Жасмин, Алсу и другие.

В Москве состоялся вечер памяти Александра Шевченко. Вспомнить покойного музыканта и исполнить его композиции пришли: Алена Свиридова, участники группы «Самоцветы» Елена Преснякова и Георгий Власенко, Дмитрий Харатьян, Юрий Давыдов и другие.

«Саша Шевченко за то небольшое время, которое мы с ним были знакомы, стал для нас настоящим другом, и этот человек был открытый очень, такой красивый, творческий. Потрясающий композитор, потрясающий музыкант, поэт. В общем все в одном лице», — эксклюзивно поделился своими воспоминаниями об Александре Шевченко с корреспондентом 5-tv.ru солист ансамбля «Самоцветы» Георгий Власенко.

Музыкант был участником группы «Фаэтон» с 1974 по 1979 год, а также группы «Фризби» — с 1979 по 1982 год. В 1989 году Шевченко стал солистом рок-группы «Зодчие», где пробыл два года.

«Так получилось, что в 89-м году, будучи на гастролях в Сибири, мы практически случайно познакомились. И как-то так случилось, что буквально мгновенно мы подружились. Он нам вечером показал свои песни, поимпровизировал, мы немножко выпили и на этом фоне собственно подумали, а почему бы вместе не поработать», — вспоминает основатель рок-группы «Зодчие» Юрий Давыдов, как певец и композитор стал частью их коллектива.

После того как Александр Шевченко покинул рок-группу, между музыкантами остались теплые дружеские отношения. Юрий Давыдов с дрожью в сердце вспоминает своего давнишнего товарища и до сих пор не может поверить в то, что его жизнь так скоропостижно оборвалась.

После 1998 года Александр Шевченко стал продюсером и автором песен. Музыкант работал с такими певицами как Алсу и Алена Свиридова. Как считает последняя, основоположником ее музыкальной карьеры стал именно Шевченко, и без него, возможно, она не стала бы всенародной любимицей. Ту самую веру и поддержку, в которой когда-то нуждалась будущая заслуженная артистка РФ, подарил ей именно музыкант.

«Он был сумасшедшим в хорошем смысле слова. Потому то, что я делала, шло совершенно вразрез с тем, какой был мейнстрим. Но мы с ним сразу сошлись. Просто люди они совпадают. У нас абсолютно такое похожее есть мироощущение. Такое немного сказочное что ли. Андерсен очень сильно сидит в нас обоих», — рассказывает певица Алена Свиридова.

Первая участница «Евровидения» Мария Кац с трепетом называет Александра Шевченко светлым человеком, который был наполнен романтическими переживаниями. А его песня «Весна», которую артистка исполнила на вечере памяти музыканта, лишний раз подтвердила ее воспоминания о Шевченко.

«Это был удивительно талантливый человек, который совмещал в себе невероятные мужские и человеческие качества», — делится певица.

Артисты почтили память музыканта, исполнив на сцене песни, написанные Шевченко при жизни. Актер Дмитрий Харатьян назвал смерть певца и композитора неповторимым, а его смерть — несвоевременной.

«И куда они торопятся,

Эти странные часы?

Ой, как

Сердце в низ колотится!

Ой, как косы их усы!

Ша!

За вами ведь не гонятся?

Так немножечко назад…

А часы вперед,

Как конница,

Все летят, летят, летят», — с болью в груди прочитал Харатьян со сцены душещипательное стихотворение.

Музыкант скончался в декабре прошлого года в возрасте 61 года. Причиной его внезапной смерти стал оторвавшийся тромб. О трагедии общественность узнала из сообщения группы «Зодчие» в социальных сетях.

«Наследие — это одно, а снять трубку и набрать 773-00-14, и знать, что никто не ответит», — отметил Юрий Давыдов, еле сдерживая слезы.

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