«Продавать паштет на Красной площади»: экс-премьер Франции Фийон о продолжении карьеры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон заявил о готовности продавать паштет на Красной площади

«Продавать паштет на Красной площади»: экс-премьер Франции Фийон о продолжении карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Политик считает, что никто не имеет права лезть в его профессиональную деятельность. Дальше он сам будет решать, как и где работать.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон прокомментировал обвинения в связях с Москвой, которые предъявили ему в парламенте страны. Он отреагировал острым высказываем о ведении своей работы.

По словам Фийона, он волен вести свою деятельность так, как ему взбредет в голову, а осуждения его, судя по всему, не сильно интересуют.

«Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — приводит телеканал TV5 Monde его слова.

Бывший премьер при президентстве Николя Саркози 3 мая предстал перед комиссией парламента по расследованию его работы в совете директоров российских госкомпаний «Сибур» и «Зарубежнефть». Проверка была инициирована по запросу депутата национального собрания Франции Марин Ле Пен. Ее «Национальное общество» обвинило политика в причастности к политическому вмешательству третьих стран в общественное мнение и политпартии Франции.

Франсуа Фийон покинул посты в совете директоров российских организаций в 2022 году после начала конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Франции по Украине.

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