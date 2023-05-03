США хотят получить полный доступ к землям Финляндии

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Алексей Панков
Алексей Панков 87

Satakunnan Kansa: Пентагон сможет использовать земли Финляндии после подписания нового договора

США хотят получить полный доступ к землям Финляндии

Фото: Reuters / TT NEWS AGENCY

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Пентагон сможет использовать земли страны для хранения материалов и обучения солдат.

Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Такой новостью поделилось издание Satakunnan Kansa. Если соглашение будет подписано, Пентагон получит возможность беспрепятственно использовать финскую землю и базы для обучения солдат и хранения материалов.

Руководитель финской стороны на переговорах, заместитель начальника отдела политического управления МИД Микаэль Антелл, заявил, что текст соглашения обсуждался союзниками «в позитивном и направленном на поиск решения духе».

«Самое главное, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки», — отметил Антелл.

По его словам, США больше не стремятся к постоянному присутствию, а действуют по принципу ротации, т. е. ротируют войска в периоды разной продолжительности. Переговоры между Финляндией и США на официальном уровне будут продолжаться до следующего года, после чего проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Он намерен обсудить вопросы двусторонних финско-украинских отношений, а также глобальную геополитическую повестку.

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