В Москве запретили полеты беспилотников

Жителям столичного региона напомнили, что несанкционированный запуск БПЛА несет за собой ответственность.

В столице запретили запускать беспилотники. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранителей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА несет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появившуюся в Госдуме идею о запрете использования беспилотников в День Победы в Кремле не могут квалифицированно поддержать или не поддержать.