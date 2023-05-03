В Москве запретили полеты беспилотников

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 180

Собянин сообщил о запрете запусков беспилотников в Москве

В Москве запретили полеты беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Новости

Жителям столичного региона напомнили, что несанкционированный запуск БПЛА несет за собой ответственность.

В столице запретили запускать беспилотники. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранителей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА несет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появившуюся в Госдуме идею о запрете использования беспилотников в День Победы в Кремле не могут квалифицированно поддержать или не поддержать.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Последние новости

20:39
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
20:22
Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
20:02
В Петербурге появится новая российская прививка для собак
19:52
Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы
19:40
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
19:33
«Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео