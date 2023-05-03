В Кремле оценили возможность запрета на использование дронов в День Победы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 109

Песков: решение о запрете дронов на День Победы могут принимать только спецслужбы

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Власти указали на то, что вопросами безопасности занимаются спецслужбы России.

Идею о запрете использования беспилотников в День Победы в Кремле не могут квалифицированно поддержать или не поддержать. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива», — указал представитель Кремля.

Прежде стало известно, что торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 4 мая. В рамках акции «Бессметный полк» дети почтят память своих предков, ставших героями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц военной техники. Между тем министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российский народ прекрасно помнит уроки прошлого.

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