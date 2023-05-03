Владимир Путин не пострадал в результате покушения
Ночью с 2 на 3 мая украинская сторона нацелила на Кремль два беспилотника.
Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин не пострадал в результате теракта, сообщили в пресс-службе Кремля. Ночью с 2 на 3 мая Украина нацелила два беспилотных летательных аппарата по кремлевской резиденции Владимира Путина.
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении Кремля.
В результате предпринятых армией и спецслужбами действий, беспилотники были своевременно выведены из строя. РФ расценивает попытку атаки как спланированный теракт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев ночью совершил попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками.
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