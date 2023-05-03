Киев совершил попытку нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками

В администрации президента уточнили, что дроны были выведены из строя.

Киевский режим попытался атаковать Кремль минувшей ночью. Для этого нацисты использовали два беспилотника, сообщает администрация российского лидера Владимира Путина.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

Беспилотники в результате упали, из-за осколков никто на территории Кремля не пострадал.

Немногим ранее в Москве было принято решение о запрете запуска беспилотников. Такое решение принял мэр города Сергей Собянин. По его словам, это необходимо для предотвращения несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что думают в Кремле по поводу запрета дронов во время проведения парада Победы в честь 9 Мая.