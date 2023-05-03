В Египте при поддержке России начали строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 216

Многие ключевые этапы проекта, включая заливку «первого бетона», были достигнуты в 2022 году.

В Египте при поддержке России начали строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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В Египте началось строительство третьего энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа» на берегу Средиземного моря в провинции Матрух. Работы проводятся с участием России. Создание АЭС прокомментировали в пресс-службе инжинирингового дивизиона государственной корпорации «Росатом», которая выступила главным проектировщиком и подрядчиком площадки.

«На площадке сооружения АЭС „Эль-Дабаа“ в Египте залили „первый бетон“ в фундаментную плиту энергоблока № 3», — сообщили в госкорпорации.

В «Росатоме» также отметили, что строительство уже перешло в основную фазу. Председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль отметил, что формирование третьего блока «Эль-Дабаа» свидетельствует об эффективной и плодотворной работе групп.

Он рассказал, что ключевые договоренности по проекту были достигнуты в 2022 году, тогда же и была произведена заливка первого и второго энергоблоков, а также установка важного элемента безопасности АЭС — устройства локализации расплава активной зоны.

Представитель «Росатома» Александр Корчагин отметил, что начало строительства третьего блока АЭС «Эль-Дабаа» свидетельствует о том, что проект «набирает темп». Корчагин выразил благодарность египетским коллегам и подчеркнул свою уверенность в том, что «грандиозный проект» двух государств в скором времени будет реализован в полной мере.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе АЭС «Аккую».

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