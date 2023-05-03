Путин пожелал Глебу Никитину переизбрания губернатором Нижегородской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Путин выразил надежду, что нижегородского губернатора Никитина поддержат на выборах

Путин пожелал Глебу Никитину переизбрания губернатором Нижегородской области

Фото: kremlin.ru

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По мнению главы государства, результаты работы чиновника в регионе исключительно положительные.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и одобрил его решение выдвинуться на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор напомнил, что уже в сентябре 2023 года у него завершится пятилетний срок на посту главы региона, но он хотел бы продолжить работу с учетом намеченных планов и «видения будущего».

В ответ на это глава государства заявил, что все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Тем не менее, по словам Путина, избиратели имеют возможность оценить результаты работы Никитина, которые по мнению президента, «очевидно положительные».

Также глава государства отметил, что работа в регионе выстроена системно, ритмично и выразил надежду, что избиратели Никитина поддержат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Нижегородской области доложил Путину об инвестиционном климате в регионе.

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