Путин пожелал Глебу Никитину переизбрания губернатором Нижегородской области

По мнению главы государства, результаты работы чиновника в регионе исключительно положительные.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и одобрил его решение выдвинуться на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор напомнил, что уже в сентябре 2023 года у него завершится пятилетний срок на посту главы региона, но он хотел бы продолжить работу с учетом намеченных планов и «видения будущего».

В ответ на это глава государства заявил, что все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Тем не менее, по словам Путина, избиратели имеют возможность оценить результаты работы Никитина, которые по мнению президента, «очевидно положительные».

Также глава государства отметил, что работа в регионе выстроена системно, ритмично и выразил надежду, что избиратели Никитина поддержат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Нижегородской области доложил Путину об инвестиционном климате в регионе.