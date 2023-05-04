«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью

Связь детей и родителей особенно важна на начальных стадиях.

Рождение ребенка — важное событие в жизни каждой женщины. Зачастую, многие матери находятся со своим ребенком буквально 24 часа в сутки. Однако эта история точно не про певицу и телеведущую Ольгу Орлову — она спокойно может оставить свою новорожденную дочь в соседней комнате. Звезда выступает за раздельный сон с ребенком — она в одной комнате, а малышка в другой.

Однако поклонники критикуют знаменитость за такую позицию. Они уверены — новорожденному ребенку важно спать рядом с мамой. Чтобы детальнее разобраться в вопросе, 5-tv.ru обратился к детскому и семейному психологу, кандидату психологических наук Наталье Искре.

Так, по словам эксперта, когда ребенок до полутора или даже трех лет спит вместе с мамой, с постоянным физическим контактом, то у него формируются безопасные отношения с родителями. Именно это и научит чадо самостоятельности и независимости, поэтому в будущем он сможет построить адекватные отношения с окружающими.

«А если ребенок не приобретает безопасные отношения в возрасте трех или полутора лет, то, конечно, это прямо обратному обычно способствует. Человек становится контрзависимым, неспособным к глубоким и близким отношениям», — заявила эксперт.

Профессионал привела в пример грудничка, который с самого появления жил у мамы под сердцем. Он слышал сердцебиение родительницы и уже привык к ее постоянному присутствию. Если несколько лет после рождения малыш также будет ощущать маму рядом, то у него сформируется необходимая безопасная привязанность, которая является ключевой во многих жизненных сферах.

«Считается, что в возрасте до полутора лет должно формироваться ощущение безопасности мира. Психодинамические теории считают, что если это не сформировано, то человек потом будет всю жизнь пытаться, вернуться на эту стадию. Например, попадать в постоянно зависимые отношения», — сказала Наталья Искра.

Она объяснила, что людям с несформированным ощущением безопасности мира необходимо встретить того, кто полюбит их на 100%. Однако подобное способна дать только мать ребенку, поэтому постоянные попытки отыскать это в других людях — тщетны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто заботится о новорожденной дочери Ольги Орловой.