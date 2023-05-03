Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи

Пассажирский лайнер, следовавший из Стамбула в аэропорт Домодедово, готовится к аварийной посадке в Сочи. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, на борту могут находиться 44 человека, в том числе два ребенка. При необходимости лайнер начнет вырабатывать топливо в воздухе. К месту аварийной посадки уже направлены экстренные службы.

Из информации с портала Flightradar следует, что речь идет о самолете российской авиакомпании Red Wings.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкалья.