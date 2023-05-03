Готовившийся к аварийной посадке лайнер из Стамбула благополучно сел в Сочи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 271

Пассажиров расположили в зоне ожидания полетов.

Готовившийся к аварийной посадке лайнер из Стамбула благополучно сел в Сочи

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула в Москву и запросивший аварийную посадку, благополучно сел в Сочи. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе местного аэропорта.

«Экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings после вылета из аэропорта Стамбула принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам», — говорится в сообщении.

В сочинском аэропорту также уточнили, что пассажиров разместили в зоне ожидания полетов и направили к ним представителя авиакомпании, с которым они могут решить все вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Пулково была объявлена тревога из-за течи авиатоплива из самолета авиакомпании RusLine.

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