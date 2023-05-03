СК возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на резиденцию Путина

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ („Террористический акт“) в связи с попыткой киевского режима нанести удар БЛПА по кремлевской резиденции президента РФ», — сказано в публикации.

Днем 3 мая стало известно, что два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать Кремль. Инцидент случился ночью. Успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю. Никто не пострадал.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина. К счастью, глава государства не пострадал. Уточнялось, что он продолжит работать в штатном режиме. Москва назвала сучившиеся терактом и оставила за собой право ответить на попытку нападения, где и когда она посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США отреагировали на атаку беспилотников на Кремль.