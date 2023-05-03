СК возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на резиденцию Путина

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 232

Украинские БПЛА пытались атаковать Кремль в ночь с 2 на 3 мая.

СК возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на резиденцию Путина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ („Террористический акт“) в связи с попыткой киевского режима нанести удар БЛПА по кремлевской резиденции президента РФ», — сказано в публикации.

Днем 3 мая стало известно, что два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать Кремль. Инцидент случился ночью. Успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю. Никто не пострадал.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина. К счастью, глава государства не пострадал. Уточнялось, что он продолжит работать в штатном режиме. Москва назвала сучившиеся терактом и оставила за собой право ответить на попытку нападения, где и когда она посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США отреагировали на атаку беспилотников на Кремль.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ
12:16
Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео