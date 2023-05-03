Блинкен: США не знали об атаке украинских беспилотников на Кремль

Украинское командование не предоставляло США информации о готовящейся атаке на Кремль. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The Washington Post. Он добавил, что Вашингтон предоставил Украине возможность самостоятельно решать, как вести боевые действия.

«Я не знаю. Посмотрим, каковы факты. И действительно трудно комментировать или строить предположения по этому поводу, не зная ситуации», — отметил Блинкен.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России.

Администрация Байдена в среду вечером проведет брифинг для членов комитета по разведке сената США по поводу атаки дронов на Кремль.

В Госдуме теракт в отношении президента назвали нападением на Россию

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

В последнее время киевская власть провела несколько терактов на территории России. А заявления об угрозах возможного применения беспилотников по целям в Москве последние месяцы неоднократно звучали из Киева и с Запада. Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Запад, в свою очередь, негласно участвует в конфликте с Россией, поддерживая киевский режим деньгами и вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Дрон рухнул в районе Коломны.